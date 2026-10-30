Milano, Quartiere Maggiolina: rompe i finestrini di due auto e tenta di rubare uno zaino

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A Milano, nella zona Maggiolina, i Carabinieri hanno arrestato un 28enne dopo averlo individuato mentre tentava di rubare uno zaino da un’auto parcheggiata L’intervento è avvenuto intorno all’una della scorsa notte in via Adeodato Ressi. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, l’uomo, cittadino marocchino, aveva infranto i finestrini di due veicoli regolarmente parcheggiati lungo la strada. I militari della Stazione Milano Porta Garibaldi lo hanno individuato mentre tentava di prendere uno zaino che si trovava all’interno di uno dei mezzi. Il 28enne è stato quindi fermato e arrestato per tentato furto e danneggiamento.

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