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LegnanoMilano città metropolitana

Legnano, sequestrati oltre 188mila articoli per Halloween e Natale

Redazione CNNZ
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Nella zona di Legnano la Guardia di Finanza ha sequestrato migliaia di decorazioni e accessori per feste durante i controlli organizzati in vista di Halloween. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Gruppo di Legnano e ha preso il via da due grandi magazzini della zona. Durante le verifiche i militari hanno individuato oltre 18mila articoli, tra decorazioni e accessori per feste, alcuni dei quali destinati proprio alla ricorrenza di Halloween. Secondo quanto comunicato dalla Guardia di Finanza, sui prodotti era stata apposta indebitamente la marcatura CE, per tipologie di merci non certificate in unione Europea, e utilizzata, secondo gli investigatori, in modo tale da poter indurre il consumatore in errore sulla tracciabilità e sulla qualità degli articoli.

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🔎 Dai negozi del Legnanese al fornitore in Brianza

Gli accertamenti non si sono fermati ai punti vendita. Attraverso la ricostruzione della filiera commerciale, i finanzieri sono risaliti a un’impresa con sede in provincia di Monza e della Brianza, indicata come principale canale di approvvigionamento della merce ritenuta non conforme. Nei locali utilizzati dalla società è stata quindi eseguita una perquisizione. Qui i militari hanno trovato altri 170mila articoli e accessori per feste. Tra la merce erano presenti anche numerosi addobbi natalizi già pronti per essere messi in vendita e anch’essi, secondo la Guardia di Finanza, riportavano indebitamente la marcatura CE. Complessivamente, sulla base delle quantità indicate nel comunicato, i sequestri riguardano quindi oltre 188mila prodotti.

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⚖️ Denunciati i rappresentanti delle attività coinvolte

I rappresentanti legali delle attività commerciali interessate dagli accertamenti sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per le ipotesi di frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni non veri. L’operazione rientra nei controlli del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano contro la contraffazione e l’abusivismo commerciale e a tutela dei consumatori, che nei periodi precedenti alle Feste sono normalmente intensificati.

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