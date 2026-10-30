Cosa fare nel weekend nell’Ovest Milanese: Halloween, jazz, fiere e sport

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Jazz a Magenta, Halloween a Corbetta, cultura e Fiera dei Morti a Legnano, una festa speciale a Rho e due giorni di minibasket nell’Alto Milanese: il weekend tra venerdì 30 ottobre e domenica 1° novembre offre appuntamenti molto diversi tra loro.

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A Magenta il fine settimana comincia venerdì sera con l’apertura della Winter Edition del Magenta Jazz Festival. Alle 21.15, nella sede di Non di Solo Pane in via Moncenisio, Leonardo Bonfiglio accompagnerà il pubblico alla scoperta di Django Reinhardt e della storia del genio manouche. Il festival, arrivato alla ventottesima edizione, proseguirà sabato 31 ottobre, sempre alle 21.15, nella sala consiliare di via Fornaroli 30, dove il Quartetto di Luca Segala proporrà “Monk’s Dream”, concerto dedicato alla musica di Thelonious Monk. Gli appuntamenti sono organizzati dal Comune di Magenta con la direzione artistica della Maxentia Big Band APS e sono a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti.

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🎃 Sabato Halloween a Corbetta, poi ambiente, sport e Casa Simona

A Corbetta sabato 31 ottobre torna la tradizionale festa di Halloween. Dalle 19 il Parco di Villa Ferrario e il cortile del Palazzo comunale si trasformeranno negli spazi della serata più “mostruosa” dell’anno. Nel cortile del Comune saranno allestiti il DJ set e l’area food, mentre nel parco sono previste animazioni e maschere da paura. Alle 21, nel cortile del Palazzo comunale, saranno premiate le tre maschere più belle. L’appuntamento è aperto al pubblico.

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A Legnano, dalle 17 alle 18.30, Palazzo Leone da Perego ospiterà “La narrativa ambientale”, nuovo appuntamento del ciclo “Natura Mater”. La scrittrice, divulgatrice e dottoressa forestale Cristina Converso dialogherà con Roberta Marchesini del Liceo Galileo Galilei sul rapporto tra uomo, letteratura e ambiente. Durante l’appuntamento sarà possibile visitare anche la mostra fotografica dedicata ai quattro elementi. L’ingresso è libero.

Sempre sabato, a Rho, Villa Burba festeggerà i trent’anni di Casa Simona. Dalle 17 la struttura che accoglie persone adulte con disabilità ripercorrerà tre decenni di attività con un documentario, una mostra fotografica, testimonianze, premiazioni e un momento conviviale. L’iniziativa è promossa dalla Cooperativa Sociale Intrecci in collaborazione con il Comune di Rho. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione.

Il weekend sarà anche sportivo. Sabato 31 ottobre comincerà il Memorial Ronchi–BCC Cup, torneo di minibasket che porterà venti squadre nelle palestre di San Giorgio su Legnano, Busto Garolfo e Dairago. Le qualificazioni occuperanno la prima giornata, mentre domenica saranno disputate le finali. La manifestazione è organizzata dal Centro Minibasket Altomilanese con il sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate e coinvolgerà centinaia di bambini e famiglie.

🛍️ Domenica a Legnano tra Fiera dei Morti e poesia

Domenica 1° novembre a Legnano torna uno degli appuntamenti popolari più conosciuti della città. Dalle 9 alle 20 viale Toselli ospiterà la tradizionale Fiera dei Morti, con bancarelle, prodotti artigianali, specialità gastronomiche e il Luna Park. La manifestazione interesserà il tratto compreso fra via Santa Caterina e la rotatoria di corso Magenta.

Per consentire lo svolgimento della Fiera saranno previste importanti modifiche alla circolazione. Viale Toselli e diverse strade della zona resteranno chiusi o soggetti a limitazioni dalle 5 fino a mezzanotte. Chi raggiungerà Legnano in auto dovrà quindi tenere conto delle deviazioni predisposte.

Nel pomeriggio, alle 16.30, all’ingresso del Cimitero Parco di piazzale Papa Paolo VI, l’attore Giovanni Argante sarà protagonista di “Letture in versi all’ombra dei cipressi”, appuntamento organizzato dal Comune in occasione della Commemorazione dei defunti. Nel programma ci sono testi di Ugo Foscolo, Giorgio Caproni, Giacomo Leopardi, San Francesco d’Assisi e Totò. L’incontro è gratuito e non richiede prenotazione.

A chiudere il programma sportivo sarà invece il Memorial Ronchi–BCC Cup. Domenica mattina si disputeranno le finali nelle quattro palestre coinvolte, mentre alle 13.15 il PalaBertelli di San Giorgio su Legnano ospiterà la premiazione conclusiva. Il torneo racconta anche una realtà educativa attiva da trent’anni nell’Alto Milanese, oggi presente in otto Comuni con centinaia di bambini iscritti.

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