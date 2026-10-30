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Arona, una settimana dedicata a San Carlo: visite, camminate e celebrazioni al SanCarlone

Redazione CNNZ
La Statua del Sancarlone ad Arona con i partecipanti alla celebrazione ai suoi piedi
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Arona dedica una settimana a San Carlo Borromeo: dall’1 all’8 novembre la monumentale Statua del Sancarlone sarà aperta ogni giorno con visite guidate, camminate e celebrazioni. L’iniziativa accompagnerà anche l’ultima settimana di apertura della stagione 2026. Alta oltre 35 metri e affacciata sul Lago Maggiore, la Statua di San Carlo è uno dei simboli più conosciuti di Arona e ricorda il Santo nato in città nel 1538. Dal primo all’8 novembre il monumento sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 17, con ultimo ingresso alle 16. Dopo domenica 8 novembre chiuderà per la pausa stagionale, per riaprire in occasione delle festività di dicembre.

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⛪ Il 4 novembre visite e Messa per San Carlo

Mercoledì 4 novembre, giorno della ricorrenza di San Carlo Borromeo, l’ingresso alla Statua sarà proposto al prezzo speciale di 3 euro. Alle 15 è prevista una visita guidata dedicata alla storia del monumento e alla figura del Santo, mentre alle 17 nella Chiesa di San Carlo sarà celebrata la Santa Messa.

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Sabato 7 novembre l’appuntamento sarà invece con “I luoghi di San Carlo”, una camminata guidata che partirà alle 10.30 dalla Collegiata della Natività di Maria. Il percorso toccherà il San Carlino e piazza del Popolo, con vista sulla Rocca di Arona, luogo natale di San Carlo, per poi proseguire in salita fino alla Statua. Il tragitto misura circa due chilometri all’andata, con un dislivello di circa 100 metri ed è indicato come di difficoltà facile. La partecipazione costa 10 euro per gli adulti e 8 euro per bambini e ragazzi sotto i 16 anni, oltre al biglietto di ingresso alla Statua.

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🎺 Domenica la grande festa ai piedi del Sancarlone

La settimana si concluderà domenica 8 novembre. Alle 11, nella Chiesa di San Carlo, sarà celebrata la Santa Messa con la partecipazione della parrocchia. Seguiranno la processione e la benedizione ai piedi della Statua, accompagnate dalla San Giorgio Music Band. Gli eventi sono organizzati da Archeologistics, impresa sociale che gestisce la Statua per conto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, proprietaria del monumento. Per tutte le iniziative è richiesta la prenotazione obbligatoria. Nel pomeriggio, alle 14, è prevista un’altra visita guidata dedicata alla storia, all’architettura e alle curiosità del monumento. Durante la giornata saranno presenti anche gli alpini con castagne e vin brulé.

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