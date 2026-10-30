Inveruno, torna l’Antica Fiera di San Martino: quattro giorni di eventi

Letture: 2.420

Inveruno si prepara alla 419ª edizione dell’Antica Fiera di San Martino, che dal 13 al 16 novembre riporterà in paese agricoltura, allevamento, artigianato, mercati e tradizioni. La manifestazione, che affonda le proprie radici in oltre quattro secoli di storia, sarà preceduta da alcuni appuntamenti culturali. Dopo l’incontro del 6 novembre dedicato al futuro dell’agricoltura biologica, giovedì 12 novembre la biblioteca comunale ospiterà “Qui c’era… ora c’è”, un percorso tra luoghi, attività e racconti di Inveruno e Furato. Venerdì 13 novembre la Fiera entrerà poi nel vivo: alle 18 sarà inaugurata l’area espositiva di via Manzoni e via Liguria e alle 19 è previsto lo spettacolo “Il fascino primordiale del fuoco”. Durante la giornata saranno coinvolti anche gli alunni delle scuole primarie con le attività della fattoria didattica.

Inserzioni

🌾 Sabato la Fiera entra nel vivo

La cerimonia ufficiale di inaugurazione della 419ª edizione è in programma sabato 14 novembre alle 9.30 nella sala Francesco Virga della biblioteca comunale. Nei padiglioni di viale Piemonte sarà allestita la rassegna “Custodi di biodiversità”, con la mostra sociale avicola e la fattoria didattica. Tra le attività proposte ci saranno esperienze dedicate alla mungitura, all’apicoltura, alla lavorazione del gelso, alla seta e alla lana, oltre ai giri sui pony per i bambini.

Inserzioni









Nell’area di via Manzoni e via Liguria troveranno spazio gli stand commerciali e artigianali, la mostra mercato di coniglicoltura, Campagna Amica di Coldiretti e i prodotti del Consorzio Produttori Agricoli del Parco del Ticino. Largo Sandro Pertini ospiterà il Mercato Bioticino e il Festival della Valtellina, mentre nel parco comunale saranno presenti gli animali. Il programma comprende anche mostre fotografiche e artistiche e, alle 21, “Ah! Comedy Night” al Cinema Teatro Brera.

Inserzioni

🚜 Domenica la sfilata e la benedizione dei trattori

Domenica 15 novembre le principali aree della Fiera resteranno aperte per tutta la giornata. Alle 10, nel parco comunale, sarà celebrata la Messa di ringraziamento, mentre alle 11.15 in piazza San Martino si terranno la tradizionale sfilata e la benedizione delle macchine agricole.

La caserma dei Vigili del fuoco di via Lazzaretto aprirà inoltre al pubblico dalle 9 alle 18. Proseguiranno la fattoria didattica, la mostra avicola, gli stand agricoli e commerciali, il Mercato Bioticino e le attività nel parco. Alle 16 è previsto anche lo spettacolo “Beppo Dustman – Chi ha paura della raccolta differenziata?”.

🛍️ Lunedì le bancarelle invadono il centro

Lunedì 16 novembre sarà la giornata della tradizionale Fiera delle merci: dalle 8 alle 18 bancarelle e operatori commerciali occuperanno il centro storico. Resteranno aperti anche i padiglioni zootecnici, la fattoria didattica e gli stand di via Manzoni e via Liguria. Il calendario collegato alla Fiera si concluderà giovedì 19 novembre alle 21 nella sala Virga della biblioteca comunale con l’incontro “Tutelare il suolo per produrre cibo”.

Sullo stesso argomento leggi anche: