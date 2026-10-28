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OssonaMilano città metropolitana

Ossona, allarme in paese, ma per fortuna era solo un uomo in difficoltà

Redazione CNNZ
Ossona,Allarme. Ossona, allarme in paese, ma per fortuna era solo un uomo in difficoltà - 28/10/2026
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Un allarme circolato questa mattina nelle chat di Ossona ha fatto temere la presenza di persone sospette in via Trento, ma l’intervento della Polizia locale ha chiarito una situazione molto diversa. Poco prima delle 7 una residente aveva scritto di aver visto alcune persone che, secondo la sua impressione, stavano controllando della presunta refurtiva e che si sarebbero nascoste al suo passaggio. Nei commenti successivi altri residenti hanno descritto un uomo vestito di nero, con un borsone rosso, che non parlava italiano e appariva in difficoltà nel camminare. Una delle persone intervenute nella discussione ha poi riconosciuto nello stesso uomo quello visto armeggiare con il contenuto del borsone.

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Alle 9.01 la Polizia locale ha effettuato una chiamata al 112 dopo aver rintracciato l’uomo davanti al cimitero di Ossona, in via per Magenta. Si trattava di un 54enne che appariva in stato confusionale e aveva bisogno di assistenza. Sul posto è intervenuta un’ambulanza di base, che lo ha accompagnato in codice verde all’ospedale di Magenta, dove è arrivato intorno alle 9.33. L’episodio si è quindi concluso con un intervento di soccorso sanitario, dopo che nelle prime ore della mattina i messaggi circolati online avevano alimentato timori legati a possibili furti. In ogni caso stavolta gli ossonesi hanno dimostrato di essere attenti a ciò che capita intorno a loro.

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