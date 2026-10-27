Quando la pioggia ferma una partita, chi decide e cosa succede in campo

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La palla viene lasciata cadere sul prato e, invece di rimbalzare, rimane quasi immobile dentro una pozzanghera. È una delle situazioni che possono presentarsi quando un temporale colpisce uno stadio poco prima del calcio d’inizio. Per stabilire se la partita possa svolgersi, però, non basta osservare quanto sia bagnato il terreno.

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L’arbitro deve valutare la praticabilità del campo e le condizioni di sicurezza. Un acquazzone intenso non comporta necessariamente il rinvio, così come una pioggia ormai terminata non garantisce che il terreno sia pronto per ospitare l’incontro.

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La prova del pallone e le condizioni del terreno

Prima della gara, l’arbitro può verificare come si comporta il pallone nelle zone maggiormente interessate dall’acqua. Se durante un passaggio rasoterra si arresta improvvisamente, oppure un rimbalzo risulta fortemente alterato, il campo potrebbe presentare problemi di praticabilità.

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Non conta soltanto la superficie centrale. Occorre considerare anche le aree di rigore, le fasce laterali e i punti nei quali i giocatori potrebbero perdere stabilità. Il drenaggio dell’impianto svolge un ruolo fondamentale, perché permette all’acqua di defluire anziché accumularsi.

Le condizioni del terreno entrano anche nel racconto sportivo della vigilia, insieme alle probabili formazioni e alle informazioni raccolte nelle pagine di calcio con pronostici per gli incontri. Il sopralluogo dell’arbitro riguarda invece la possibilità effettiva di disputare la gara.

Due stadi sottoposti allo stesso temporale possono presentare situazioni molto diverse. La manutenzione del prato, la struttura del sottofondo e la capacità di smaltimento dell’acqua incidono sullo stato del terreno.

Cosa accade se il temporale arriva durante la partita

Immaginiamo un incontro iniziato regolarmente. Dopo mezz’ora la pioggia aumenta, alcune zone diventano impraticabili e l’arbitro decide di interrompere il gioco.

Le squadre possono essere richiamate negli spogliatoi mentre vengono valutate le condizioni. Se il temporale si attenua e il campo torna praticabile, la partita può riprendere. In caso contrario, l’interruzione può diventare definitiva.

La situazione richiede particolare attenzione quando si verificano fulmini o altri fenomeni che mettono a rischio le persone presenti nell’impianto. In questi casi la sicurezza prevale sulla possibilità di continuare l’incontro.

Una sospensione temporanea, quindi, non coincide necessariamente con un rinvio. La distinzione dipende da ciò che accade dopo l’interruzione e dalla decisione assunta dall’arbitro.

Il recupero della gara e il calendario

Quando una partita non viene disputata o deve essere completata in un’altra giornata, intervengono gli organi competenti della competizione. Le modalità del recupero dipendono dal regolamento applicabile e dalle comunicazioni ufficiali.

Lo spostamento può richiedere modifiche alla programmazione televisiva, agli spostamenti delle squadre e alla preparazione degli allenamenti. Nel campionato di massima serie, il nuovo appuntamento entra nel calendario sportivo insieme agli altri incontri, alle notizie sulle formazioni e ai pronostici pubblicati sulle partite di Serie A.

Per gli allenatori, la nuova collocazione della gara comporta anche una diversa distribuzione degli impegni. Un recupero inserito tra due incontri già programmati può ridurre i giorni disponibili per allenarsi e recuperare le energie.

La gestione del maltempo coinvolge dunque più aspetti della semplice decisione di scendere in campo. Si parte dalla verifica del terreno, si passa attraverso le valutazioni arbitrali e, quando necessario, si arriva alla riorganizzazione del calendario. Ogni fase ha responsabilità e procedure specifiche.

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