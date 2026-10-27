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Magenta, Festa del Ringraziamento: trattori in città il 1° novembre

Redazione CNNZ
Festa del Ringraziamento,magenta. Magenta, Festa del Ringraziamento: trattori in città il 1° novembre - 27/10/2026
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Domenica 1° novembre Magenta torna a celebrare il mondo agricolo con la Festa del Ringraziamento organizzata dal Comitato Agricolo del Magentino. Una mattinata che porterà nuovamente i trattori in città, unendo la tradizione religiosa alla valorizzazione dell’agricoltura locale. Il programma prenderà il via alle 9 con il ritrovo dei trattori in piazza Mercato. Alle 10 agricoltori e partecipanti si ritroveranno nella Basilica di San Martino per la Santa Messa. La giornata proseguirà alle 12.30 con il pranzo da Non di Solo Pane, a Magenta: il menù ha un costo di 25 euro e la presenza deve essere confermata contattando Lucrezia al numero 331 9978290.

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🚜 Una tradizione che riporta l’agricoltura nel cuore di Magenta

La Festa del Ringraziamento non è una novità per la città. Anche nelle precedenti edizioni i mezzi agricoli sono stati protagonisti delle celebrazioni, mantenendo vivo il legame tra Magenta e le attività delle campagne del territorio. Nel 2025 la manifestazione aveva previsto l’arrivo dei trattori, il corteo verso la Basilica di San Martino e la benedizione dei mezzi agricoli. Quest’anno ci sarà anche un piccolo omaggio legato direttamente al lavoro nei campi: verrà distribuita gratuitamente farina di mais per polenta prodotta dagli agricoltori del territorio. Un prodotto semplice che diventa così il simbolo concreto della giornata e del raccolto per il quale viene celebrato il Ringraziamento.

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