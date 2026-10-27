Milano, rapina alla M1 Loreto: arrestato 20enne

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A Milano la Polizia ha arrestato un 20enne egiziano, gravemente indiziato di essere il colpevole della rapina a mano armata commessa lo scorso marzo alla stazione M1 Loreto. Nei giorni scorsi gli agenti lo hanno prelevato e portato in carcere dopo che, nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura di Milano, era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

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La rapina risale al pomeriggio del 29 marzo 2026. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile, il giovane e altri due complici avrebbero individuato un uomo di 75 anni appena sceso dal treno della metropolitana e lo avrebbero seguito fino alle scale di uscita. Qui l’anziano è stato aggredito alle spalle e immobilizzato mentre uno degli aggressori gli puntava un oggetto appuntito alla schiena. Dal collo gli è stata strappata una collana d’oro del valore di circa 2mila euro. Il gruppo ha tentato anche di impossessarsi del borsello che il 75enne portava a tracolla, senza riuscirci, per poi allontanarsi lungo viale Monza.

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🚔 Le immagini e le indagini della Squadra Mobile

Le indagini sono state condotte dagli agenti della VI sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile di Milano. Gli accertamenti hanno permesso, secondo la Polizia, di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti del 20enne e di arrivare al provvedimento cautelare. Le successive ricerche hanno consentito di rintracciarlo e condurlo in carcere, dove è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa della convalida dell’arresto. L’attività rientra nei servizi contro i reati predatori condotti dalla Squadra Mobile con il supporto del Servizio Centrale Operativo. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e per il 20enne vale la presunzione di non colpevolezza fino a un’eventuale sentenza definitiva. E’ in carcere in via cautelare perchè si sono verificate uno o più delle condizioni che determinano il provvedimento: il pericolo di fuga, la possibilità di inquinare le prove, e la possibilità di reiteare il reato.

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