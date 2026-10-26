Milano, incendio in via Bottoni: muore un’anziana, cinque feriti

Letture: 2.411

A Milano un’anziana donna disabile è morta nell’incendio scoppiato all’interno dell’appartamento in cui viveva, al secondo piano di un edificio di sei piani in via Bottoni 16, al quartiere Vigentino. Le fiamme hanno completamente avvolto l’abitazione e, dopo l’allarme, sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del Comando di via Messina. I soccorritori hanno estratto la donna dall’appartamento e hanno tentato di rianimarla, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Altre cinque persone sono rimaste ferite in maniera non grave e sono state affidate alle cure dei sanitari del 118. La palazzina è stata evacuata durante le operazioni di soccorso e spegnimento. Complessivamente sono intervenuti sei mezzi dei Vigili del fuoco, insieme alle pattuglie della Polizia di Stato e ai mezzi del 118. Restano al momento da accertare le cause che hanno provocato l’incendio.

Inserzioni

Sullo stesso argomento leggi anche: