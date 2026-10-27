Medole, rubate 8 tonnellate di rame: colpo da 130mila euro

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I Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere sono intervenuti il 26 ottobre in un’azienda di Medole, dove erano stati rubati 130 mila euro in rame. Secondo quanto ricostruito dai militari, durante la notte i ladri hanno tagliato la recinzione esterna e forzato una porta per entrare nella ditta. Dall’azienda è stato portato via un Fiat Ducato, che è stato utilizzato per caricare circa 8mila chili di lastre di rame già imballate. Il valore del metallo sottratto è stato stimato in circa 130mila euro. Sono spariti anche diversi attrezzi da lavoro e il denaro contenuto in un distributore automatico di bevande. Sul furto sono in corso le indagini dei Carabinieri.

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