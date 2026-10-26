Turbigo, il podcast live “Seveso 76” il 6 novembre

A Turbigo, venerdì 6 novembre alle 21, l’Auditorium delle scuole medie, in via Trieste 21, ospiterà “Seveso 76 – La nube nascosta”, un podcast live presentato come una storia di silenzi e responsabilità. Francesco Paolo Esposito, criminologo, autore e voce narrante, sarà affiancato dal produttore Gianluca Valentini e dal regista e musicista Simone Spreafico. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti. L’iniziativa è organizzata da Auser Insieme Turbigo APS-ETS; la richiesta di patrocinio al Comune è stata inoltrata. Per informazioni: 333 7564337, auserinsiemeturbigo@gmail.com.

Redazione CNNZ

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