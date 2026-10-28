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Abbiategrasso, due interventi antidroga: sequestrati cocaina e hashish

Redazione CNNZ
Abbiategrasso,Polizia locale. Abbiategrasso, due interventi antidroga: sequestrati cocaina e hashish - 28/10/2026
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La sera del 20 ottobre in piazza Garibaldi la Polizia Locale di Abbiategrasso era impegnata in un servizio per prevenire l’accensione di fuochi d’artificio. Invece dei mortaretti hanno peró trovato altre cose. Durante i controlli gli agenti hanno infatti trovato sul tetto della casetta dell’acqua 11 grammi di cocaina e 20 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte allo smercio. Le sostanze sono state recuperate e sequestrate a carico di ignoti.

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Solo qualche giorno prima, lo scorso 16 ottobre, gli agenti della polizia locale avevano denunciato un giovane tunisino che si trovava nel parcheggio del bocciodromo. Al controllo gli avevano trovato addosso 19 basi di cocaina, circa 18 grammi, e 260 euro. Mentre droga e denaro sono stati sequestrati, il ragazzo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

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