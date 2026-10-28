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Milano, Cagnola. Urla in casa e odore di marijuana: sequestrati gioielli, orologi e 2mila euro

Redazione CNNZ
Auto dei carabinieri. Foto di repertorio
Foto di repertorio
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A Milano una chiamata al 112 per urla e rumori provenienti da un’abitazione di via Locarno ha portato i Carabinieri a sequestrare gioielli, orologi, profumi, denaro e alcuni grammi di marijuana. Il Nucleo Radiomobile è intervenuto nella serata di ieri dopo le segnalazioni di alcuni condomini e ha identificato nell’appartamento un 39enne uruguaiano, con precedenti di polizia, e una 31enne cilena, incensurata, entrambi di fatto senza fissa dimora.

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Durante il controllo i militari hanno avvertito, secondo quanto riferito dall’Arma, un forte e persistente odore di sostanza stupefacente e hanno proceduto alla perquisizione personale e dell’abitazione. Sono stati trovati 4 grammi di marijuana e 2mila euro in contanti, oltre a numerosi orologi, collane e braccialetti in oro e diverse confezioni di profumo. I due, sempre secondo la ricostruzione dei Carabinieri, non sono stati in grado di giustificare la provenienza dei beni. Tutto il materiale è stato sequestrato. Il 39enne e la 31enne sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione in concorso e segnalati alla Prefettura per la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.

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