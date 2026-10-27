Pegognaga, scoperta officina abusiva: denunciato 56enne

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A Pegognaga i Carabinieri hanno scoperto un’officina meccanica e gommista che, secondo gli accertamenti, operava senza le autorizzazioni e i requisiti previsti. Il controllo è stato svolto nei giorni scorsi dai Carabinieri Forestali di Mantova insieme alla Stazione di Pegognaga e al Nucleo Ispettorato del Lavoro. All’interno dell’immobile sono state trovate nove automobili in riparazione o in attesa di intervento.

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Un 56enne residente a Desenzano del Garda è stato denunciato con l’ipotesi di esercizio abusivo dell’attività di autoriparazione. I militari hanno inoltre sequestrato, in vista della possibile confisca, ponti sollevatori, smontagomme, trapani, smerigliatrici, compressori e altre apparecchiature professionali. Le sanzioni amministrative contestate ammontano complessivamente a 5.100 euro. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.

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