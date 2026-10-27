Piubega, Carabinieri a scuola: incontro su bullismo e cyberbullismo

Letture: 2.544

A Piubega i Carabinieri hanno incontrato circa 80 studenti dell’Istituto Comprensivo di Ceresara nell’ambito del progetto dedicato alla cultura della legalità. All’incontro hanno partecipato gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle terze della scuola secondaria. I militari della Stazione di Piubega hanno affrontato in particolare i temi del bullismo e del cyberbullismo, spiegando ai ragazzi come riconoscere queste situazioni, quali possono essere le conseguenze di alcuni comportamenti e perché sia importante chiedere aiuto quando si è vittime o testimoni. L’incontro si è sviluppato anche attraverso le domande degli studenti e un confronto diretto con i Carabinieri, con attenzione ai temi del rispetto, della responsabilità personale e della solidarietà tra coetanei.

Inserzioni

Sullo stesso argomento leggi anche: