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Curtatone, arrestato 54enne: deve scontare sette giorni

Redazione CNNZ
Curtatone,arrestato 54enne. Curtatone, arrestato 54enne: deve scontare sette giorni - 28/10/2026
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A Curtatone i Carabinieri hanno arrestato nei giorni scorsi un uomo di 54 anni in esecuzione di un provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza di Mantova. Il provvedimento deriva da una condanna per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, relativa a un fatto avvenuto nel 2023. Secondo quanto comunicato dai Carabinieri, il 54enne deve ancora espiare sette giorni di reclusione. Dopo l’esecuzione del provvedimento, l’uomo è stato accompagnato nella propria abitazione, dove sconterà il periodo residuo in regime di detenzione domiciliare.

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