Viadana, fugge all’alt dei Carabinieri: tasso alcolemico 1,45

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A Viadana un automobilista di 22 anni è stato denunciato dopo essere stato fermato dai Carabinieri al termine di un breve inseguimento. Nei giorni scorsi una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile ha intimato l’alt a una Volkswagen Golf durante un servizio di controllo della circolazione. Secondo la ricostruzione dei militari, il conducente ha invece accelerato e si è allontanato, venendo raggiunto e fermato poco distante.

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Sottoposto all’etilometro, il 22enne residente a Fabbrico è risultato avere un tasso alcolemico di 1,45 grammi per litro. I Carabinieri hanno ritirato la patente e lo hanno denunciato, in ipotesi accusatoria, per la condotta tenuta durante la fuga e per guida in stato di ebbrezza. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari.

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