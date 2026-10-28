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Castiglione delle Stiviere, cure palliative senza Scia: sequestri dei NAS

Redazione CNNZ
Castiglione delle Stiviere,cure palliative senza Scia. Castiglione delle Stiviere, cure palliative senza Scia: sequestri dei NAS - 28/10/2026
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A Castiglione delle Stiviere i Carabinieri del NAS di Cremona hanno controllato una sede dedicata alle cure domiciliari e palliative che, secondo gli accertamenti, operava senza la prevista Scia all’ATS Valpadana. La sede secondaria era stata avviata alcuni mesi fa da una società specializzata in cure domiciliari, assistenza domiciliare integrata e cure palliative, attiva anche a Milano. Il controllo, svolto con i Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, è partito da un centro utilizzato per corsi di formazione, all’interno del quale sarebbe stata organizzata la succursale.

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Durante l’ispezione sono state trovate numerose confezioni di farmaci, in buona parte ad azione stupefacente, dispositivi medici e cinque ricette rosse ancora da compilare ma già provviste di timbro e firma del medico. Il materiale è stato sequestrato. Un infermiere coordinatore di 37 anni è stato denunciato, in ipotesi accusatoria, per esercizio abusivo di attività socio-sanitaria e per irregolarità nella gestione dei farmaci stupefacenti. Sono state elevate sanzioni per 17mila euro. Il valore del materiale sequestrato è stato stimato in circa 50mila euro. I Carabinieri hanno inoltre chiesto all’ATS Valpadana la sospensione dell’attività di cure domiciliari e palliative. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.

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