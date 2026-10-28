Ossona, incidente tra due auto in via Roma: tre feriti

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Un incidente tra due auto si è verificato nel pomeriggio di ieri, 27 ottobre, in via Roma a Ossona, all’incorcio con la tangenzialina di via don Minzoni. Sono intervenuti soccorritori e Polizia locale. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 15.22 e ha coinvolto tre persone: due donne di 35 e 77 anni e un uomo di 77.

I Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso hanno allertato la Polizia locale, che intervenuta sul posto con due pattuglie per i rilievi e la gestione della viabilità. È stata inviata anche un’ambulanza della croce Bianca di Magenta. Dopo le prime cure, una delle persone ferite è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Magenta, dove è arrivata poco dopo le 16. Non sono al momento disponibili ulteriori elementi sulla dinamica dell’incidente, ma que

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