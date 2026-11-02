Milano, due pugni a un uomo in via Padova: arrestato 26enne

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Un cittadino marocchino di 26 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato nella notte in via Padova, a Milano, dopo aver colpito con due pugni un uomo bengalese.L’episodio è avvenuto intorno all’1.30. Secondo quanto ricostruito, il 26enne voleva acquistare qualcosa nonostante l’esercizio commerciale fosse già chiuso.

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La situazione è degenerata e l’uomo bengalese è stato raggiunto da due pugni. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha arrestato il 26enne. Il ferito è stato soccorso e trasportato all’ospedale Fatebenefratelli in codice verde. Le sue condizioni non sono risultate gravi.

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