News Zoom

«Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo.» — Oriana Fallaci

Uncategorized

Milano, due pugni a un uomo in via Padova: arrestato 26enne

Redazione CNNZ
Auto polizia notte foto di repertorio
Letture: 43

Un cittadino marocchino di 26 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato nella notte in via Padova, a Milano, dopo aver colpito con due pugni un uomo bengalese.L’episodio è avvenuto intorno all’1.30. Secondo quanto ricostruito, il 26enne voleva acquistare qualcosa nonostante l’esercizio commerciale fosse già chiuso.

Inserzioni

La situazione è degenerata e l’uomo bengalese è stato raggiunto da due pugni. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha arrestato il 26enne. Il ferito è stato soccorso e trasportato all’ospedale Fatebenefratelli in codice verde. Le sue condizioni non sono risultate gravi.

Inserzioni
Inserzioni
Scegli CO Notizie tra le tue fonti preferite su Google
Se leggi spesso le nostre notizie, puoi indicare a Google che CO Notizie è una delle fonti di cui ti fidi. In questo modo potrai trovare più facilmente i nostri articoli tra le Notizie principali e nelle ricerche pertinenti.
Aggiungi CO Notizie alle tue fonti preferite
Il link apre direttamente la pagina ufficiale di Google dedicata alle Fonti preferite.
Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire