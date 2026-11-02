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Abbiategrasso, 9 dosi di cocaina vicino alla stazione: denunciato 20enne

Redazione CNNZ
Abbiategrasso,9 dosi di cocaina. Abbiategrasso, 9 dosi di cocaina vicino alla stazione: denunciato 20enne - 02/11/2026
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Un 20enne residente a Milano è stato denunciato dai Carabinieri ad Abbiategrasso per detenzione ai fini di spaccio dopo un controllo nei pressi della stazione ferroviaria. L’intervento è avvenuto nella mattinata di sabato 1 novembre. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno notato il giovane mentre consegnava un piccolo involucro a un’altra persona. Alla vista dei militari il 20enne si è dato alla fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato poco dopo.

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Durante la fuga avrebbe gettato a terra nove dosi di cocaina, per un peso complessivo di 8,20 grammi, subito recuperate dai Carabinieri. La successiva perquisizione personale ha portato al ritrovamento di 340 euro in contanti. Droga e denaro sono stati sequestrati e il giovane è stato deferito in stato di libertà. Nei suoi confronti, essendo residente a Milano, è stato inoltre avviato il procedimento per il foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Abbiategrasso.

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