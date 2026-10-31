Milano, Quarto Oggiaro. 20 anni, mezzo chilo di hashish e un giubbotto antiproiettile

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A Milano, nel quartiere Quarto Oggiaro, i Carabinieri hanno arrestato un italiano di 20 anni trovato con oltre mezzo chilo di hashish, contanti e un giubbotto antiproiettile. Il controllo è avvenuto intorno alle 23 di ieri sera in via Lessona. I militari della Stazione Milano Musocco hanno notato il giovane in atteggiamento sospetto e hanno deciso di fermarlo per un controllo. Gli accertamenti sono poi proseguiti con una perquisizione personale e domiciliare.

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👮 Oltre mezzo chilo di hashish e 1.125 euro

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, durante le perquisizioni, a casa, sono stati trovati cinque panetti di hashish per un peso complessivo di circa 520 grammi, oltre a 1.125 euro in contanti e materiale utilizzato per la suddivisione dello stupefacente in dosi. Tra quanto rinvenuto c’era anche un giubbotto antiproiettile preparato per fermare pallottole fino al calibro .44. Il dispositivo, hanno precisato i militari, non è riconducibile alle forze dell’ordine, probabilmente il 20enne si sentiva in pericolo nel fare la sua attività. Il 20enne è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e accompagnato nelle camere di sicurezza.

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