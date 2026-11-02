Maxi operazione anti maranza: 79 arresti e oltre 19mila controlli

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Per circa due settimane tutta la penisola, con una attenzione particolare su Milano e l’hinterland, sono stati al centro di una vasta operazione della Polizia di Stato contro i maranza e la criminalità giovanile, con controlli anche sui minorenni. L’attività si inserisce in un’operazione di polizia giudiziaria svolta in tutta Italia e coordinata dal Servizio Centrale Operativo. A Milano i poliziotti della Questura, con il supporto degli altri uffici della Polizia di Stato presenti sul territorio, hanno controllato complessivamente 19.109 giovani, dei quali 1.877 minorenni.

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Gli arresti in flagranza sono stati 79: 54 maggiorenni e 25 minorenni. I reati contestati nei diversi interventi riguardano spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni, rapina, furto, devastazione e saccheggio. Altri 98 giovani, tra cui 57 minorenni, sono stati indagati in stato di libertà per rapina, porto di oggetti atti a offendere, ricettazione, getto pericoloso di cose e detenzione di droga ai fini di spaccio.

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I controlli non hanno riguardato soltanto le persone. La Polizia di Stato ha verificato 38 esercizi commerciali, tre sale giochi e 1.157 veicoli, elevando sette sanzioni amministrative. L’attività si è concentrata nei parchi e nei luoghi di aggregazione, nelle stazioni ferroviarie e nei centri commerciali di Milano e dell’hinterland. Tra le zone indicate dalla Questura figurano CityLife, piazza Sempione, parco Verga, via Dante, la stazione della metropolitana di Sesto San Giovanni e la stazione ferroviaria di Rho.

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