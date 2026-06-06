Carate Brianza, Padania – Cipro del Nord in finale per CONIFA Europa 2026 Insubria

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A Carate Brianza la CONIFA Euro 2026 Insubria arriva alla finale con Padania e Cipro del Nord, dopo tre giorni di calcio e identità allo Sportitalia Village. La partita che assegna il titolo è in programma sabato 6 giugno 2026 alle 18.30. In campo ci sono due rappresentative arrivate all’ultimo atto dopo un percorso netto nei rispettivi gironi: la Padania da una parte, Cipro del Nord dall’altra. Attorno, però, c’è qualcosa che va oltre il risultato. Il torneo riunisce squadre espressione di territori, minoranze e comunità non inserite nel calcio delle federazioni riconosciute dalla FIFA.

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Per Carate Brianza è un appuntamento sportivo, ma anche un momento di incontro tra quelle che spesso vengono chiamate “piccole patrie”: realtà diverse, unite dal pallone e da un’idea di appartenenza vissuta senza toni esasperati. Non una passerella di politica, ma un campo dove identità, memoria e sport stanno insieme senza trasformarsi in contrapposizione.

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⚽ Sei squadre, una coppa e una finale molto sentita

La CONIFA Euro 2026 Insubria ha portato in Brianza sei rappresentative: Padania, Cipro del Nord, Groenlandia, Rezia, Provenza e Canton Ticino. Le partite hanno costruito in pochi giorni un torneo rapido, intenso, con una formula capace di concentrare l’attenzione sulla fase finale.

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La Padania ha chiuso il girone A al primo posto, dopo il 4-1 contro la Rezia e il 3-1 contro la Groenlandia. Cipro del Nord ha fatto lo stesso nel girone B, con il 5-1 al Canton Ticino e il 4-0 alla Provenza. Due percorsi pieni, senza pareggi e senza sconfitte, che hanno portato alla finale per il primo e secondo posto.

Prima della gara decisiva, il programma prevede anche le altre finali: Rezia-Provenza per il quinto posto e Canton Ticino-Groenlandia per il terzo. La giornata di sabato chiude così il tabellone sportivo della manifestazione, con Carate Brianza al centro di un evento che mancava da anni dal calendario europeo CONIFA.

🏟️ Le “piccole patrie” in campo senza bisogno di slogan

CONIFA, Confederation of Independent Football Associations, raccoglie associazioni calcistiche fuori dal sistema FIFA. L’obiettivo dichiarato è usare il calcio come ponte tra popoli, minoranze, regioni isolate e comunità che cercano visibilità sportiva internazionale. Per questo la finale Padania-Cipro del Nord non è soltanto una partita tra due squadre. È anche il punto d’arrivo di un torneo in cui il patriottismo locale non viene presentato come chiusura, ma come legame con la propria terra. Un sentimento concreto, spesso più vicino alle radici familiari e culturali che alle grandi retoriche nazionali.

La cornice scelta è quella dell’Insubria, regione storica e geografica che richiama il territorio dei laghi prealpini e i rapporti tra Lombardia, Piemonte orientale e Canton Ticino. Una sede non casuale per un torneo che parla di confini, appartenenze e comunità, ma lo fa attraverso il linguaggio più semplice: una partita di calcio. Ora resta l’ultimo atto. Padania e Cipro del Nord si giocano la coppa sotto i riflettori dello stadio di Carate Brianza. Per chi segue il torneo, non è solo la finale del primo posto. È il momento in cui tre giorni di sport, bandiere e storie locali trovano un risultato, ma soprattutto un’immagine comune.