Ossona, cosa è successo al cartello in piazza Litta?

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Negli utlimi tempi Piazza Litta, a Ossona, è diventata il centro di molti misfatti. L’ultimo in ordine di tempo è l’abbattimento di un palo della segnaletica sull’aiula fra la piazza e via padre Giuliani. Ieri mattina è stato trovato piegato all’indietro, come se fosse stato il bersaglio scelto da un’auto impazzita. Il cartello di obbligo di direzione si trovava, infatti, in una posizione piuttosto difficile da colpire per sbaglio.

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Nessuno dei frequentati abituali della piazza sembra sapere cosa sia successo al povero cartello. Potrebbe anche aver ceduto per il forte temporale dello scorso 2 giugno, ma in questo caso bisognerebbe farsi domande sulla stbilità anceh degli altri cartelli stradali di Ossona. Saranno stabili oppure no? Se qualcuno ha notizie più precise e svelare il modo con cui è caduto il cartello può utilizzare lo spazio dei commenti qui sotto.

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