A Ossona arrivano i maranza, e donna finisce in ospedale

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I maranza hanno scoperto che a Ossona non ci sono controlli e ne ha fatto le spese una donna di 68 anni che, ieri sera, verso le 17.30, in via padre Giuliani, è stata brutalmente attaccata da due giovani in motorino che la hanno spinta contro il muro, facendola cadere, e hanno tentato di strapparle una catenina d’oro. Lo scippo non è riuscito, la signora si è difesa coraggiosamente e ha messo in fuga gli aggressori. Purtroppo però si è fatta male e ha dovuto essere trasportata in ospedale.

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La scippo è avvenuto davanti alla cartoleria, in pieno centro e con la via affollata dalle persone che si stavano preparando all’aperitivo del sabato sera. I due maranza in motorino, che certamente conoscono la zona, sono riusciti a fuggire. Uno indossava un casco a scodella, l’altro un casco integrale. Lo scooter era chiaro.

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A soccorrere la signora è intervenuta un’ambulanza del soccorritori volontari di Arluno, che dopo le prime cure sul posto, la hanno portata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta. Sul posto anche la radiomobile dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, incaricati delle indagini. L’identificazione dei due maranza si ritiene molto vicina.

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2 parole sulle responsabilità

Che i maranza esistano si sa, ma che queste cose succedano in un piccolo paese come Ossona è allarmante. È la dimostrazione che manca completamente una strategia e una politica della prevenzione e della sicurezza a livello comunale. Carabinieri, polizia e polizia locale possono intervenire a fatti successi, possono arrivare ad arrestare i colpevoli, ma per la vittima di turno, che può essere chiunque, è sempre troppo tardi e le conseguenze non si cancellano. Che Ossona fosse un paese insicuro è ormai noto anche ai delinquenti che aggrediscono le persone impunemente, anche in pieno giorno, accanendosi sui più fragili ,con conseguenze che, questa volta, solo per caso non sono state più drammatiche.

il responsabile della Sicurezza pubblica di Ossona è il sindaco, che ha avocato a sè anche la delega sulla sicurezza, quindi gli ossonesi hanno diritto di aspettarsi da lui che, dopo questo sconvolgente episodio, cominci ad occuparsene.