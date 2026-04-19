Milano Porta Venezia: vede una donna parcheggiare, aspetta il momento giusto ed entra nell’auto, ma…

Letture: 2.311

Venerdì pomeriggio a Milano, in viale Piave, a Porta Venezia, la Polizia di Stato ha arrestato un 29enne cubano, con precedenti, accusato di furto aggravato. L’uomo è stato fermato dagli agenti della VI Sezione della Squadra Mobile durante un servizio mirato al contrasto ai furti, dopo essere stato notato mentre osservava con attenzione le auto in transito e soprattutto quelle che stavano parcheggiando.

Inserzioni

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il 29enne si aggirava nella zona con un atteggiamento sospetto, controllando i movimenti degli automobilisti e aspettando il momento più favorevole per entrare in azione. L’attenzione degli agenti si è concentrata su di lui proprio mentre si trovava in viale Piave, una delle strade dell’area di Porta Venezia, dove avrebbe seguito con lo sguardo una vettura che si era appena fermata.

Inserzioni

👮‍♂️ Il tentativo e il controllo della Squadra Mobile

Poco dopo, una donna è scesa dalla propria auto e l’ha chiusa con il telecomando prima di allontanarsi. A quel punto il 29enne si è avvicinato al veicolo, ha aperto la portiera lato conducente e si è introdotto all’interno, iniziando a rovistare nell’abitacolo. I poliziotti, che avevano assistito alla scena, sono intervenuti subito e lo hanno bloccato prima che potesse allontanarsi.

Inserzioni

Durante il controllo, gli agenti gli hanno trovato addosso, nello zaino che portava sulle spalle, un frangivetro e un disturbatore di frequenza portatile, strumento spesso utilizzato per interferire con il segnale dei telecomandi e impedire la corretta chiusura delle auto.

La vittima è stata poi contattata dagli agenti ed è tornata sul posto. Una volta verificata la situazione, ha accertato che dall’interno della vettura non era stato portato via nulla. Per il 29enne sono quindi scattati l’arresto e il trasferimento nelle camere di sicurezza della Questura di Milano, in attesa del rito direttissimo. All’esito dell’udienza, è stato convalidato nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.