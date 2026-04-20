Casorezzo rimette le scarpe ai piedi: la Camminata di San Giorgio passa da Villoresi e Furato

A Casorezzo il 26 aprile torna la Camminata di San Giorgio, iniziativa gratuita con ritrovo alle 15 in piazza Mercato e percorso accompagnato lungo le ciclabili verso Busto Garolfo e Furato. L’appuntamento, diffuso da Casorezzo Cammina, propone un pomeriggio all’aria aperta con un tracciato pensato per chi vuole camminare in gruppo e condividere un momento semplice, ma ben organizzato, sul territorio.

Redazione CNNZ

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