Casorezzo rimette le scarpe ai piedi: la Camminata di San Giorgio passa da Villoresi e Furato
A Casorezzo il 26 aprile torna la Camminata di San Giorgio, iniziativa gratuita con ritrovo alle 15 in piazza Mercato e percorso accompagnato lungo le ciclabili verso Busto Garolfo e Furato. L’appuntamento, diffuso da Casorezzo Cammina, propone un pomeriggio all’aria aperta con un tracciato pensato per chi vuole camminare in gruppo e condividere un momento semplice, ma ben organizzato, sul territorio.
Il percorso principale è di circa 9 chilometri. Dal punto di partenza la camminata si svilupperà lungo la ciclabile in direzione di Busto Garolfo, proseguendo poi lungo il Villoresi. Da lì il gruppo riprenderà la ciclabile per rientrare da Furato con arrivo all’oratorio. L’iniziativa sarà seguita dai walking leader, che accompagneranno i partecipanti lungo il tragitto.
🚶 Due percorsi e ritorno all’oratorio
Per chi preferisce una soluzione più breve, gli organizzatori hanno previsto anche una seconda possibilità. All’altezza del lavatoio sarà infatti possibile formare un gruppo che tornerà all’oratorio percorrendo lo stesso tratto dell’andata, per un totale di circa 5 chilometri. Una formula che permette di allargare la partecipazione anche a chi non se la sente di affrontare tutto il percorso più lungo.
Nel volantino dell’evento viene anche precisato che i partecipanti dovranno presentarsi con scarpe idonee. La partecipazione è gratuita, ma ognuno prenderà parte alla camminata sotto la propria responsabilità, dichiarando di essere a conoscenza delle proprie condizioni fisiche. I minori dovranno essere accompagnati da un adulto, mentre viene sconsigliato portare il proprio cane. In caso di maltempo, l’iniziativa sarà annullata.