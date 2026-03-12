Bollate, fermato ancora senza patente: l’auto era già sotto sequestro

Letture: 2.572

A Bollate la Polizia Locale ha fermato un uomo senza patente alla guida di un’auto senza revisione e, dai controlli successivi, sono emerse irregolarità ancora più pesanti. Il conducente, bloccato nel pomeriggio di martedì 10 marzo 2026 durante un servizio sulla circolazione stradale, è risultato senza patente e al volante di un veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo. I dettagli dell’episodio sono arrivati dopo gli accertamenti svolti dagli agenti, che hanno ricostruito una serie di precedenti analoghi già contestati negli ultimi anni.

Inserzioni

Il controllo è scattato durante un servizio della Polizia Locale sul territorio. L’auto è stata individuata attraverso il sistema di rilevazione targhe e poi fermata per le verifiche. In un primo momento gli agenti hanno accertato che il veicolo era privo della revisione periodica obbligatoria.

Inserzioni

Da lì sono partiti ulteriori approfondimenti che hanno fatto emergere un quadro più grave. Il conducente, secondo quanto ricostruito dagli operatori, era sprovvisto di patente di guida. Le verifiche nelle banche dati hanno inoltre accertato che la vettura era già sottoposta a sequestro amministrativo.

Inserzioni

🚓 I controlli della Polizia Locale fanno emergere altri precedenti

Gli accertamenti hanno evidenziato anche la reiterazione della condotta. L’uomo era già stato sanzionato per guida senza patente negli anni 2017, 2019, 2021, 2022, 2024 e 2025. Un elemento che ha aggravato ulteriormente la sua posizione sotto il profilo delle contestazioni elevate dagli agenti.

Alla fine del controllo sono state contestate diverse violazioni: guida senza patente con reiterazione nel biennio, circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e mancata revisione periodica. Il conducente è stato accompagnato negli uffici competenti per gli adempimenti di polizia giudiziaria e per la completa identificazione. L’auto, invece, è stata rimossa e trasportata in una depositeria autorizzata. L’intervento rientra nell’attività di controllo della circolazione stradale svolta dalla Polizia Locale sul territorio di Bollate.