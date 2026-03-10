Zibido, il box della droga valeva milioni: dentro 4 milioni di euro in hashish di marca e 58mila euro cash

Letture: 2.377

A Zibido San Giacomo i carabinieri di Binasco hanno arrestato un uomo di 36 anni dopo aver scoperto in un box di via 25 Aprile un deposito di hashish e 58.270 euro in contanti. L’operazione è maturata nell’ambito di un’attività di contrasto al traffico di stupefacenti avviata dai carabinieri della Stazione di Binasco. I militari hanno concentrato l’attenzione su un insolito movimento di persone nei pressi di un’abitazione di via 25 Aprile e, nel corso di un servizio della scorsa settimana, sono arrivati a individuare un box usato, secondo la ricostruzione investigativa, come deposito di stoccaggio della droga.

Quando è scattato il controllo, il 36enne residente a Zibido San Giacomo ha tentato di evitare l’intervento dei militari, ma senza successo. I carabinieri sono però entrati nel box e hanno trovato numerosi pacchetti di sostanza resinosa, risultata poi essere hashish. Per l’uomo è così scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

🚔 Nel box hashish con marchi distintivi

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’hashsish era confezionata con brand come “Barcelona Stars”, “Casanegra” e “London”, indicati con dei segni distintivi di partite destinate a un mercato di ampia portata. In base alle stime tecniche fondate sui valori medi di vendita al dettaglio,la droga, un volta venduta su strada, attraverso quel canale avrebbe potuto generare un incasso illecito di circa 4 milioni di euro.

Le perquisizioni sono poi state estese anche all’abitazione e a un veicolo in uso al 36enne. In camera da letto, all’interno di una valigia, i carabinieri hanno sequestrato 58.270 euro in contanti, somma ritenuta provento delle recenti cessioni di stupefacente. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato portato nel carcere di Pavia. Qui si trova ancora ristretto in regime cautelare dopo l’interrogatorio di garanzia.