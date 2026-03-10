Magenta, Ciclista investito nella notte

Letture: 2.399

A Magenta, intorno a mezzanotte di oggi, un ciclista di 48 anni è stato investito in corso Europa e trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano. La chiamata al 112 è arrivata a mezzanotte e un minuto segnalando l’incidente stradale avvenuto lungo la ex Statale 11, nel tratto oggi denominato corso Europa, tra la rotonda Maglioli e via Generale Cler. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, l’auto medica dell’AAT di Milano e un’ambulanza della Croce Bianca di Sedriano.

Il ferito, un uomo di 48 anni, è stato soccorso dall’equipaggio sanitario e poi accompagnato in ospedale in codice giallo. L’arrivo al pronto soccorso di Legnano è stato registrato attorno all’una di notte. L’incidente si è verificato in uno dei punti più trafficati dell’asse che attraversa Magenta in direzione Milano-Novara, poco illuminato e i ciclisti a quell’ora di notte sono poco visibili. Ai carabinieri sono affidati gli accertamenti sull’accaduto e la gestione dei rilievi.