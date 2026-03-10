News Zoom

Una degli altri 11 milanesi che non sono milionari

ciclista,investito. Magenta, Ciclista investito nella notte - 10/03/2026
MagentaMilano città metropolitana

Magenta, Ciclista investito nella notte

Redazione CNNZ
Letture: 2.399

A Magenta, intorno a mezzanotte di oggi, un ciclista di 48 anni è stato investito in corso Europa e trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano. La chiamata al 112 è arrivata a mezzanotte e un minuto segnalando l’incidente stradale avvenuto lungo la ex Statale 11, nel tratto oggi denominato corso Europa, tra la rotonda Maglioli e via Generale Cler. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, l’auto medica dell’AAT di Milano e un’ambulanza della Croce Bianca di Sedriano.

Inserzioni

Il ferito, un uomo di 48 anni, è stato soccorso dall’equipaggio sanitario e poi accompagnato in ospedale in codice giallo. L’arrivo al pronto soccorso di Legnano è stato registrato attorno all’una di notte. L’incidente si è verificato in uno dei punti più trafficati dell’asse che attraversa Magenta in direzione Milano-Novara, poco illuminato e i ciclisti a quell’ora di notte sono poco visibili. Ai carabinieri sono affidati gli accertamenti sull’accaduto e la gestione dei rilievi.

Inserzioni
Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire