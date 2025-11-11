Con lo stipendio di ieri compravi oro. Con quello di oggi… la metà: ecco perché conta proteggersi adesso
Fermati e rifletti due minuti, in oro: e se avessimo ricevuto la busta paga in metallo prezioso? L’analisi degli stipendi italiani degli ultimi dieci anni rivela una dinamica preoccupante: a fronte di una crescita nominale del 19%, il potere d’acquisto reale ha subito una contrazione dello 0,9%, con un’inflazione cumulata del 19,6%. Però c’è un dato ancora più significativo che emerge confrontando gli stipendi con il valore dell’Oro.
Nel 2014, lo stipendio medio annuo di circa 28.980 euro permetteva di acquistare 946 grammi di Oro (quotato a 30,64 euro/grammo). Nel 2024, con uno stipendio medio salito a 34.402 euro, si possono acquistare solo 484 grammi di Oro (quotato oltre 71,10 euro/grammo). Un dimezzamento (-48,8%) che dimostra come la moneta fiat non riesca a tenere il passo con l’apprezzamento del metallo prezioso.
L’esercizio più interessante riguarda una simulazione di allocazione patrimoniale: destinando solo il 10% dello stipendio annuo all’acquisto di Oro nel periodo 2015-2024, si sarebbero accumulati circa 685 grammi, per un esborso di poco più di 30.000 euro. Rivendendo oggi questa quantità, l’incasso supererebbe i 71.700 euro, con un rendimento vicino al +140%.
Parlare di stipendi in Oro non è una provocazione, ma un’analisi concreta delle dinamiche economiche
In un contesto caratterizzato da inflazione persistente, volatilità dei mercati e perdita progressiva di potere d'acquisto, l'Oro si conferma l'unico ASSET fisico in grado di preservare valore nel tempo, grazie alla sua stabilità millenaria e alla sua funzione di riserva di valore universalmente riconosciuta. E' una riflessione necessaria per chi si occupa di pianificazione patrimoniale e protezione del capitale.