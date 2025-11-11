Con lo stipendio di ieri compravi oro. Con quello di oggi… la metà: ecco perché conta proteggersi adesso

In un contesto caratterizzato da inflazione persistente, volatilità dei mercati e perdita progressiva di potere d’acquisto, l’Oro si conferma l’unico ASSET fisico in grado di preservare valore nel tempo, grazie alla sua stabilità millenaria e alla sua funzione di riserva di valore universalmente riconosciuta. E’ una riflessione necessaria per chi si occupa di pianificazione patrimoniale e protezione del capitale. Scopri come usare l’oro per difendere i tuoi risparmi dall’inflazione: entra su orolgd.it/strumenti per investire e chiedere di essere contattato.

Fermati e rifletti due minuti, in oro: e se avessimo ricevuto la busta paga in metallo prezioso? L’analisi degli stipendi italiani degli ultimi dieci anni rivela una dinamica preoccupante: a fronte di una crescita nominale del 19%, il potere d’acquisto reale ha subito una contrazione dello 0,9%, con un’inflazione cumulata del 19,6%. Però c’è un dato ancora più significativo che emerge confrontando gli stipendi con il valore dell’Oro.

