Incidente,San Vittore olona. San Vittore Olona. Incidente stradale. Ferito un 17enne - 11/11/2025
San Vittore OlonaMilano città metropolitana

San Vittore Olona. Incidente stradale. Ferito un 17enne

Redazione CNNZ
Letture: 2.599

Questa mattina, alle 07.10 circa, un 17enne è rimasto ferito in un incidente sulla Strada Statale del Sempione, all’altezza del civico 82 di San Vittore Olona, all’incirca all’altezza dell’incrocio con via San Francesco. Il ragazzo era a bordo di una moto, ed è rimasto coinvolto nell’incidente insieme ad un’auto.  La chiamata al numero unico 112 è stata quasi immediata, alle 7:14.

L’incidente

Nonostante traffico che solitamente percorre la statale del Sempione al mattino il giovane è stato soccorso in pochi minuti. Sul posto sono  arrivati un automedica della ATT di Varese e un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano. I soccorritori lo hanno trasportato in ambulanza accompagnato dal medico, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, dove è arrivato alle 08.00. Le sue condizioni sono serie ma al momento non risulta in pericolo di vita.

🚔 Carabinieri di Legnano sul posto per i rilievi

I carabinieri della compagnia di Legnano hanno gestito i rilievi e la viabilità, rallentata per tutta la durata dei soccorsi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di definizione: i militari stanno raccogliendo testimonianze e verificando l’esatta posizione di ognuno.

