Concorso musicale Legnano: un palcoscenico mondiale. Premio Sioli, giovani talenti in gara e un ambasciatore per il Giappone

Legnano ha vissuto un fine settimana dedicato alla musica e ai giovani talenti arrivati da tutto il mondo. La seconda edizione del Concorso Musicale Internazionale Città di Legnano ha portato in città oltre cinquanta artisti, riuniti nella cornice elegante di Villa Jucker e sul palco del Teatro Città di Legnano “Talisio Tirinnanzi”, trasformando entrambi gli spazi in luoghi di incontro e creatività.

🎻 Villa Jucker e il Tirinnanzi diventano due palchi internazionali

Sabato 8 novembre Villa Jucker ha ospitato la finale, con una lunga giornata di esibizioni davanti alla giuria. La sera successiva il Tirinnanzi ha accolto il Concerto di Gala, condotto da Luciano Mastellari, durante il quale si sono esibiti i ventidue artisti selezionati. Una serata intensa, piena di musica, tecnica e partecipazione del pubblico.

🎼 Un concorso musicale che crea opportunità reali

Il concorso, organizzato da Ensemble Amadeus e dalla Fondazione Comunitaria Ticino Olona, con il patrocinio del Comune di Legnano e il supporto di numerosi partner del territorio, dà ai partecipanti la possibilità di debuttare nella stagione Itinerari Musicali dell’Orchestra e Coro Sinfonico Amadeus. Le sezioni in gara sono due: Giovani Talenti, pensata per i musicisti emergenti, e Debuttanti, rivolta a chi sta entrando nel mondo professionale.

🎤 I vincitori e i debutti nelle prossime produzioni

Per i Debuttanti, i ruoli dell’Elisir d’amore (debutto aprile 2026) sono andati a Minkyung Park (Adina), Francesco Tubertini (Nemorino) e Mattia Prato (Belcore). Nello Stabat Mater di Haydn (debutto marzo 2026) i ruoli solistici sono stati assegnati a Lavinia Graziani, Alma Nakayama e Alberto Bruno Penati.Nella sezione Giovani Talenti hanno vinto: Wenbo Ye per il canto classico, Ileana Tamburello per il pianoforte, Tommaso Angelini e il suo SaxMeet Ensemble per la musica classica, mentre Sara Fedele e Lisa Stievani hanno ottenuto il primo posto ex aequo nella musica contemporanea.

🏆 Premi speciali, pubblico protagonista e un ambasciatore per il Giappone

Il Premio Franco Sioli è stato assegnato ad Alma Nakayama, seguita da Francesco Tubertini e Minkyung Park.Il Premio del Pubblico, dedicato ai Giovani Talenti, è stato vinto da Ileana Tamburello, seguita da Tommaso Angelini e dalla giovanissima Esmeralda Bertini, 14 anni.Il titolo di Ambasciatore Amadeus per la Musica, che comprende una tournée in Giappone nell’estate 2026, è stato consegnato a Francesco Tubertini da Yoko Takada del Rotary giapponese.

🌍 Una città che accoglie e una musica che unisce

Alla serata hanno partecipato il sindaco Lorenzo Radice, rappresentanti delle fondazioni e dei Rotary coinvolti, e numerosi membri del mondo culturale del territorio. Anche questa edizione ha confermato lo spirito del concorso: musica come dialogo, formazione, crescita e apertura. Una città intera ha ascoltato e applaudito giovani artisti che hanno saputo trasformare il palco in un luogo comune di emozioni e futuro.—Se vuoi, preparo anche 10 frasi per i social per accompagnare il link dell’articolo.