Quando l’Inter fa gol… fuori dal campo: i ragazzi di “Inter Special” applauditi dai Carabinieri

Appiano Gentile, l’Arma dei Carabinieri in visita all’Inter per applaudire i campioni di “Inter Special”. Lo scorso 25 settembre il Gen. C.A. Riccardo Galletta, Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, insieme al Gen. D. Giuseppe De Riggi, Comandante della Legione Carabinieri Lombardia, hanno fatto tappa al BPER Training Center “Angelo Moratti” di Appiano Gentile, dove si allena la squadra di calcio dell’Inter. Ad accompagnarli i Gen. B. Rodolfo Santovito e il Col. Francesco Falcone, rispettivamente Comandanti Provinciali dei Carabinieri di Milano e Como.

Ad accogliere gli ufficiali dell’Arma c’era l’amministratore delegato dell’Inter, il Presidente Beppe Marotta, che ha guidato la visita tra campi e strutture del centro sportivo. Ma il momento più emozionante è stato senza dubbio l’incontro con i ragazzi del progetto “Inter Special”, il programma che permette a giovani diversamente abili di vivere la loro passione calcistica e competere con i colori nerazzurri in tornei dedicati.

⚽ Passione, valori e coraggio

Il Generale Galletta, insieme al Presidente Marotta, si è rivolto ai ragazzi con parole di incoraggiamento, sottolineando quanto la loro determinazione sia un esempio per tutti e ribadendo l’importanza dei valori fondamentali dello sport: passione, impegno e rispetto. Un messaggio che va oltre il calcio, arrivando direttamente al cuore di chi ama mettersi in gioco ogni giorno. La visita ha messo in luce non solo la professionalità e il sostegno dell’Arma verso la comunità, ma anche la bellezza di un progetto che trasforma lo sport in inclusione, crescita e opportunità. In poche parole, un momento in cui calcio e solidarietà hanno segnato un gol davvero speciale.