Abbiategrasso, notte da “spaccavetrine”: 31enne fermato dai Carabinieri

Un pregiudicato 31enne ha mandato in frantumi i vetri di alcune auto parcheggiate dopo aver devastato un locale ad Abbiategrasso. L’uomo, fuori controllo, è stato fermato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Abbiategrasso che hanno anche dovuto gestire una resistenza piuttosto accesa. L’episodio si è verificato nelle prime ore della scorsa notte, quando al 112 è arrivata la segnalazione di un soggetto che dava in escandescenze. Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva appena messo a soqquadro un locale del centro prima di riversare la sua rabbia sulle vetture in sosta, prendendole a calci e pugni.

🚔 Intervento immediato dei Carabinieri

I militari sono arrivati rapidamente sul posto, riuscendo a bloccarlo nonostante il tentativo di opporsi con forza. Una volta immobilizzato, il 31enne è stato accompagnato in caserma per l’identificazione. Dagli accertamenti è emerso che si tratta di un residente dell’Abbiatense, già noto alle forze dell’ordine.

🚔 Le accuse

L’uomo è stato fotosegnalato e formalmente identificato. Dovrà rispondere di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini dei Carabinieri proseguono per chiarire il movente della sua condotta e se fossero presenti elementi scatenanti come l’abuso di alcol o altre sostanze.