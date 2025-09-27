Bici e piedi in strada: da Santo Stefano Ticino si scende in campo contro l’impianto Ranteghetta

Letture: 1

Sabato 4 ottobre, alle 11 del mattino, Via Cascina Barera a Santo Stefano Ticino si trasformerà in un piccolo, ma determinato, fiume di biciclette e di piedi. Non serve iscriversi, non ci sono vincitori da proclamare, ma solo un obiettivo comune: far sentire la voce della comunità contro l’impianto di pannelli solari Ranteghetta che l’azienda Sorgenia vorrebbe installare sui terreni agricoli del parco del Gelso. Si è infatti vicini allo scadere dei 6 mesi di tempo chiesti dall’azienda per rifare il progetto dopo la bocciatura avvenuta al ministero dell’ambiente per merito dell’opposizione dei 3 paesi coinvolti.

Il percorso è breve, circa 2,5 chilometri tra pista ciclabile e strada sterrata, con partenza e arrivo nello stesso punto. Ma attenzione: a metà strada ci sarà il momento clou, con un flash mob e una grande foto di gruppo che promette di immortalare l’energia di chi vuole difendere il territorio.

💚 L’evento è sostenuto dai Sindaci e dai Comuni di Santo Stefano Ticino, Marcallo con Casone e Ossona, e vede la collaborazione della Pro Loco di Santo Stefano Ticino. Un ringraziamento speciale a chi ha reso possibile questa iniziativa: dimostrare che la comunità è unita non è mai stato così “green”. In caso di maltempo, niente panico: l’appuntamento sarà rimandato, perché la pioggia non ferma certo chi ha a cuore il proprio territorio. Chi vuol far parte del gruppo, basta portare energia, bici o scarpe comode e la voglia di dire insieme di no, insieme agli organizzatori della marcia, all’impianto Ranteghetta.