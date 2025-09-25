Vergiate, spaccio nei boschi e armi pronte a sparare. 3 arresti

Letture: 2.404

All’alba di ieri a Vergiate (Varese), nei boschi che costeggiano la SP47 in via Cascina Nuova, i carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio attiva praticamente giorno e notte. L’operazione, condotta dalla Compagnia di Gallarate con il supporto degli Squadroni Eliportati dei Cacciatori di Calabria, Sardegna e Sicilia e delle unità cinofile di Casatenovo e Orio al Serio, ha portato all’arresto di tre marocchini. La zona, molto vicina alla statale del Sempione, era diventata un punto strategico per lo smercio di droga grazie al traffico costante di auto e pendolari.

🚔 Carabinieri in campo con 70 uomini

Da tempo le gazzelle del Nucleo Operativo e Radiomobile e i militari della Stazione di Vergiate monitoravano i movimenti del gruppo. I tre, che operavano quasi 24 ore al giorno, avevano allestito un bivacco ben nascosto nella boscaglia. Per l’operazione di ieri mattina sono stati impiegati oltre 70 carabinieri che hanno cinturato un’area di circa 600 metri quadrati, consentendo alle squadre dei Cacciatori di infiltrarsi e sorprendere i malviventi. Nonostante il tentativo di fuga e la resistenza, i tre sono stati bloccati.

🚔 Armi clandestine e droga

Durante il rastrellamento, i carabinieri hanno trovato due fucili a canne mozze, uno dei quali rubato in un’ abitazione della provincia di Piacenza. Vicino ai giacigli degli spacciatori c’erano anche 21 cartucce calibro 12 e tre proiettili calibro 9×21, pronti all’uso. Nel bivacco erano presenti bilancini e materiale per confezionare le dosi. Poco distante è stato rinvenuto un borsello con quasi 50 grammi di cocaina, 20 di eroina e 18 di hashish, oltre a 240 euro in contanti e un taccuino con la contabilità dello spaccio.

🚔 Arresto e bonifica dell’area

I tre arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Busto Arsizio e dovranno rispondere di detenzione e porto illegale di armi, spaccio di stupefacenti, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio, con la collaborazione del Comune di Vergiate, l’area boschiva è stata bonificata e ripulita dai rifiuti lasciati dagli spacciatori.