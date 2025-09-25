Solaro, malore alla guida: 79enne rianimato con il defibrillatore dei Carabinieri

Letture: 4.305

Ieri mattina a Solaro, lungo la strada statale 527, all’altezza del civico 57 di via Varese, un pensionato di 79 anni, mentre si trovava alla guida della propria auto, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, uscendo di strada e finendo contro un palo. L’uomo aveva accusato un malore pochi istanti prima dell’impatto ed era in arresto cardiaco. Un infermiere che transitava casualmente sul posto si è fermato per prestare subito i primi soccorsi. Ha iniziato un massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo del personale del 118, mantenendo attive le manovre salvavita fino all’arrivo dei mezzi d’emergenza.

🚔 Carabinieri in supporto con il defibrillatore. Erano i più vicini e sono corsi in aiuto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Solaro, appartenenti alla Compagnia di Rho. I militari hanno messo a disposizione dell’infermiere il defibrillatore in dotazione all’Arma, consentendogli di proseguire le manovre. Il tempestivo utilizzo dell’apparecchiatura ha permesso di riattivare il battito cardiaco e le funzioni vitali dell’uomo.

🚑 Soccorso e trasporto in ospedale

Pochi minuti dopo sono arrivate sul posto l’automedica di Milano, l’ambulanza della Croce Viola di Cesate e l’auto infermieristica di supporto. Il pensionato è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale di Desio, dove è arrivato intorno alle 12:43. Sul posto anche i vigili del fuoco di Varese per mettere in sicurezza l’area dell’incidente. La prontezza dei soccorsi e la collaborazione tra carabinieri, sanitari e volontari ha permesso di salvare la vita all’uomo, che ora si trova ricoverato per le cure post infarto e per le botte prese nell’incidente.