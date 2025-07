Milano Certosa. Chiude il karaoke “Haomen KTV” in via Di Breme: cocaina, marijuana e documenti falsi

Letture: 3.612

I controlli in un locale notturno milanese hanno portato alla scoperta di droga e frequentazioni pericolose. A finire nel mirino è stato l’“Haomen KTV”, un karaoke lounge in via Ludovico Di Breme 50, una traversa di Viale Certosa, zona nord-ovest di Milano. Durante un blitz lo scorso maggio, gli agenti hanno trovato cocaina, marijuana ed ecstasy, sia nelle stanze del locale che addosso al DJ. Un cliente, inoltre, è stato denunciato per possesso di un documento falso. Lo ha comunicato questa mattina la questura di Milano.

Non era la prima volta che l’esercizio finiva sotto la lente della Questura. Già in passato, durante diverse gestioni, la licenza era stata più volte sospesa. Questa volta però si è arrivati al punto finale: il Questore Bruno Megale ha firmato la revoca definitiva della licenza, notificata ieri sera al titolare del karaoke dagli agenti del commissariato Quarto Oggiaro.

Droga dietro la consolle e nelle stanze

Il controllo è scattato a maggio, durante un intervento congiunto del commissariato Satta, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e del Reparto Cinofili della Polizia di Stato. I poliziotti hanno trovato nella zona della consolle e addosso al DJ circa 5 grammi di marijuana, 3 grammi di cocaina e sette spinelli artigianali. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

In una delle stanze del locale è poi saltata fuori una scatola con 16,5 grammi di cocaina e due pasticche di ecstasy, del peso complessivo di un grammo. Durante il blitz, uno degli avventori è stato fermato e identificato: aveva con sé un documento falso ed è stato denunciato.

Precedenti e segnalazioni: sei provvedimenti in totale

La chiusura non arriva all’improvviso. L’ “Haomen KTV” era già noto alle forze dell’ordine come luogo frequentato da persone pregiudicate. In passato, il locale era stato colpito da cinque sospensioni della licenza, emesse sotto diverse gestioni. Anche l’attuale gestione aveva già subito una sesta sospensione, per problemi simili.

Con queste premesse, il Questore di Milano ha deciso di revocare definitivamente la licenza, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), strumento normativo che consente la chiusura degli esercizi pubblici che rappresentano un pericolo per l’ordine e la sicurezza.

Una chiusura che arriva dopo troppi allarmi

Secondo quanto trapelato, il locale sarebbe diventato un punto fisso per soggetti già noti alla polizia, e la presenza di droga, anche in quantità non trascurabili, è stata ritenuta un segnale grave. Il provvedimento notificato ieri sera segna dunque la fine delle attività per il karaoke lounge, almeno in quella sede e sotto questa gestione.

