Incendio a Villa Cortese: evacuate 12 famiglie, strada chiusa per ore

Letture: 7.848

A Villa Cortese, 12 famiglie sono state evacuate dalle loro case a causa di un incendio avvenuto in un appartamento di una palazzina di via Alberto da Giussano. E’ successo questa mattina nel comune della provincia di Milano. La situazione è apparsa subito delicata. Il fumo intenso che ha invaso le scale e le aree comuni e la violenza delle fiamme hanno costretto i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, ad evacuare gli appartamenti.

Annunci

Dopo la chiamata al 112 I primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano e Inveruno. Alle 14.30 le squadre sono ancora al lavoro per ultimare lo spegnimento dell’incendio, a cui seguiranno le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’edificio. L’area è stata transennata e via Alberto da Giussano è chiusa al traffico e lo resterà fino al termine dell’intervento.

Annunci

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato, ma strada è bloccata e famiglie sono fuori casa. Sono state fatte uscire in tempo, prima che potessero avere diminuzioni dell’ossigeno. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Legnano per i rilievi e la gestione della viabilità, insieme a un equipaggio del 118 pronto a intervenire in caso di necessità.

Annunci

Le cause del rogo non sono ancora state rese note. Secondo le prime informazioni, l’origine potrebbe essere accidentale, ma saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri a chiarire cosa abbia innescato l’incendio. Al momento, non è possibile rientrare nell’edificio. –

Le famiglie sono assistite dalle strutture di protezione civile comunali, o hanno trovato sistemazioni autonome a disposizione dal Comune. L’intervento si è svolto in sicurezza e senza panico, anche grazie al coordinamento tra vigili del fuoco, forze dell’ordine e soccorritori sanitari.

Annunci

La bonifica e il ripristino delle condizioni di sicurezza potrebbero richiedere ancora diverse ore. Non è escluso che alcune famiglie debbano trascorrere la notte fuori casa. Seguiranno aggiornamenti in base all’evolversi delle condizioni strutturali dell’edificio coinvolto.