Inseguimento da Nerviano a Pogliano: l’auto in fuga si schianta, 3 feriti

Non si sono fermati a un posto di blocco dei carabinieri a Nerviano e, dopo un inseguimento ad alta velocità, si sono schiantati contro un’auto a Pogliano Milanese, ferendo due persone e un ciclista. È accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì 16 giugno 2025. I feriti sono tutti fortunatamente in codice verde e sono stati portati al pronto soccorso degli ospedali di Garbagnate Milanese e di Legnano.

L’alt ignorato e la fuga pericolosa

Erano circa le 18.30 quando una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Legnano ha intimato l’alt a una vettura in transito lungo via Papa Giovanni XXIII, a Nerviano. A bordo dell’auto, due uomini che, anziché fermarsi, hanno accelerato bruscamente. I carabinieri sono partiti quindi all’inseguimento, si sono messi alle calcagna dell’auto che continuava effettuare manovre pericolose nel tentativo di sottrarsi al controllo, mettendo a rischio la sicurezza di passanti e altri automobilisti. La fuga è proseguita per alcuni minuti e ha attraversato il territorio comunale, dirigendosi verso Pogliano Milanese.

Lo schianto in via Lainate, a Pogliano

La corsa si è conclusa con un incidente, in via Lainate, nel centro abitato di Pogliano Milanese, dopo circa 15 minuti. Alle 18.48. I fuggitivi si sono schiantati contro un’altra auto, sulla quale viaggiavano una donna di 71 anni e un uomo di 75, e ha coinvolto anche un ciclista, un uomo di 55 anni che si trovava a passare proprio in quel momento. L’impatto è stato abbastanza violento da causare il ferimento di tutte e tre le persone coinvolte.

Immediata al chiamata al 112. Sul posto sono arrivate due ambulanze, Di Rho Soccorso e della Croce Rossa di Legnano, oltre a un’auto medica. I due anziani e il ciclista sono stati visitati e medicati e poi trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti, in codice verde.

La fuga a piedi e l’arresto

I due fuggitivi, invece non si sono fatti quasi niente. Hanno abbandonato l’auto e sono fuggiti a piedi, cercando di dileguarsi fra le vie della zona. I carabinieri ne hanno bloccato uno e lo hanno arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, cui si aggiungeranno man mano le altre.

Anche l’arrestato è stato visitato e medicato, ma invece che in ospedale ha preso la direzione della caserma, per l’identificazione. Resterà a disposizione del magistrato. Le ricerche del secondo individuo sono ancora in corso. L’identità è probabilmente già nota ai carabinieri. Così come quella dell’uomo arrestato, però, non è stata ancora divulgata. I militari stanno eseguendo accertamenti anche sull’auto usata dai due delinquenti, che è risultata molto danneggiata nello schianto.

L’identità dei soggetti coinvolti non è ancora stata resa nota, ma i militari stanno eseguendo gli accertamenti sull’auto, risultata danneggiata in modo importante nello schianto. La dinamica delal fuga e dell’incidente è in fase di ricostruzione anche attraverso le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza presenti lungo il tragitto percorso dai fuggitivi.

