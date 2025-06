Cassano d’Adda, 17enne disperso nell’Adda: riprese le ricerche dopo lo stop per maltempo

Letture: 3.569

A Cassano d’Adda sono riprese poco dopo le 8 di questa mattina, lunedì 16 giugno, le operazioni di ricerca del ragazzo di 17 anni scomparso nelle acque del fiume Adda . Il giovane si era tuffato nel fiume nel tardo pomeriggio di ieri, domenica, intorno alle 18, senza più riemergere.

Tuffo nel fiume e poi il silenzio

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, il ragazzo si trovava lungo l’Adda quando ha deciso di entrare in acqua. Dopo il tuffo non è più stato visto emergere. Subito sono stati allertati i soccorsi e i vigili del fuoco si sono attivati con le prime perlustrazioni, che si sono però interrotte a causa del peggioramento del meteo.

Maltempo e acqua torbida: operazioni sospese nella notte

Nella zona, infatti, nel tardo pomeriggio di domenica si è abbattuto un forte temporale. La pioggia abbondante ha ingrossato il fiume e reso l’acqua torbida sollevando il fango dal fango. Le condizioni sono diventate troppo rischiose per continuare le ricerche in sicurezza. I vigili del fuoco hanno così deciso di sospendere temporaneamente le operazioni fino a questa mattina.

Squadre specializzate al lavoro tra Adda e canale Muzza

Oggi le operazioni sono riprese, con un’attenzione particolare concentrata sulle chiuse del canale della Muzza, dove la corrente potrebbe aver trascinato il corpo del ragazzo. Sul posto ci sono i vigili del fuoco del Ncleo Saf ( speleo alpino fluviale), il personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e i vigili del fuoco del distaccamento di Gorgonzola.

A breve è previsto anche l’arrivo dei sommozzatori e del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), che utilizzerà i droni per sorvolare l’area per le ricerche in angoli in cui è difficile accedere per gli uomini.

E’ stato un lungo e difficile week end

Per i Vigili del fuoco è stato un difficile e lungo week end passato sulle sponde dell’Adda. Sono ancora attive anche le ricerche per una donna di 62 anni dispersa nel fiume. Il mattino di venerdì 13 giugno, verso le 8, a Trezzo sull’Adda il marito della donna ne aveva denunciato la scomparsa.

I sommozzatori e i nuclei SAPR e TAS provenienti dai Comandi di Milano e Bergamo hanno scandagliato scandagliando il canale Martesana dopo che alcune immagini dei filmati di telecamere di sicurezza hanno ripreso la donna, intorno alle 5, mentre gettarsi sulle acque dell’Adda. Le ricerche sono proseguite finché le condizioni di luce lo hanno permesso.



Sempre Venerdì 13 i vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo, ormai privo di vita di un 16enne originario del Sudan e residente a Cornate d’Adda. E’ stato recuperato nel pomeriggio dai VVF sommozzatori del nucleo del Comando di Milano. Intorno all’una Il ragazzo aveva deciso di fare un bagno sull’Adda ma dopo il tuffo non era più riemerso. Le ricerche scattate immediatamente. Lo hanno ritrovato circa 4 km a valle della Chiesa della Concesa sulla Martesana. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per determinare la causa delal morte.

