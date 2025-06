Turbigo, uomo annega nel Ticino: inutili i soccorsi dei passanti

Letture: 1.295

Una terribile tragedia sul fiume Ticino nel territorio del comune di Turbigo, nel pomeriggio di sabato 13 giugno, nei pressi della località 3 salti. Intorno alle 16, un uomo di circa 30 anni è annegato dopo essere finito in acqua sotto gli occhi di alcuni passanti, che hanno tentato invano di soccorrerlo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Legnano e Inveruno, il personale del 118 e le forze dell’ordine.

Testimoni: “Barcollava, poi è caduto in acqua”

Secondo i testimoni, l’uomo camminava lungo il sentiero del fiume quando ha iniziato a barcollare,poi ha perso l’equilibrio ed è caduto nel Ticino. Hanno raccontato di averlo visto muoversi in acqua nel tentativo disperato di raggiungere la riva, ma la corrente lo ha rapidamente trascinato via.

Nella manciata di minuti durante i quali si attivavano i soccorsi, un passante è sceso le fiume e con la corrente a favore è riuscito a recuperare il corpo. Ha anche tentato il massaggio cardiaco, nell’estremo tentativo di salvarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

All’arrivo di soccorsi, i medici hanno potuto solo dichiararne la morte. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco, una da Legnano e una da Inveruno, e il personale del 118. Al momento non si conosce l’indennità dell’uomo le indagini sono in corso.