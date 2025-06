Milano Latin Festival 2025: date, concerti, programma e come arrivare

Letture: 46

Tutto pronto per l’apertura dell’evento che da anni rappresenta l’estate milanese: il Milano Latin Festival. E’ infatti a partire da stasera, 12 giugno, e fino al 10 agosto, dal martedì alla domenica, dalle 18:00 alle 2:00, che il MIND – Milano Innovation District (ex Area Expo) – un’area di circa 21.000 mq arricchita da strutture scenografiche e architettoniche – ospiterà un grande villaggio latinoamericano dove protagonisti saranno musica, danza, cultura, gastronomia, artigianato e folclore.

Annunci

Le prove

Una kermesse lunga ben 52 giorni che vedrà alternarsi 37 concerti live con alcune delle maggiori stelle della musica latina, spaziando dalla salsa al reggaeton, senza dimenticare i generi più tradizionali. Ad animare il Festival ci saranno anche eventi culturali, manifestazioni popolari nonché le immancabili Feste Nazionali.

Annunci

Il Milano Latin Festival, inoltre, offrirà 3 diverse piazze da ballo (ciascuna dedicata ad uno stile o genere musicale differente), 2 ristoranti tipici, 7 punti di street food tradizionale, stand di artigianato ed altri ambienti pensati per il divertimento sia del pubblico più giovane che delle famiglie, in un clima sicuro e festoso.

Annunci

La serata di presentazione, le autorità e gli sponsor

L’anteprima riservata alla stampa ha visto intervenire l’assessore alla cultura del Municipio 8 dott.ssa Mandelli, i consoli di Argentina, Bolivia, Brasile, Ecuador, El Salvador, Messico, Perù e Repubblica Dominicana così come le aziende coinvolte in qualità di sponsor. La Live Arena – il gigantesco palco per i concerti – è stata inaugurata dai J Nueve, un gruppo prodotto da MLF Records, il progetto ideato da Fabio Messerotti, patron del Festival, per sostenere i giovani talenti latini nel mondo dello spettacolo.

“Sono ormai 34 anni che il Milano Latin Festival, il più grande evento di musica, ballo e cultura latinoamericana in Italia unisce italiani e latini, diventando un vero esempio di interazione e integrazione tra i popoli” commenta con orgoglio lo stesso Messerotti che, subito, ci tiene a precisare: “Quest’anno, grazie alla nuova location, siamo riusciti ad estendere l’orario fino alle 2 del mattino: una conquista importante.”

Annunci

L’edizione del 2025 accontenterà proprio tutti

Anche quest’anno il Salone delle Nazioni sarà il cuore pulsante di una serie di incontri pensati per far scoprire al pubblico le tradizioni, i costumi e le abitudini di terre lontane: un incredibile viaggio attraverso i differenti patrimoni culturali. Saranno persino celebrate le identità storiche dei vari paesi, in occasione delle loro Feste Nazionali: momenti speciali per onorare le radici di ogni comunità.

Per gli appassionati di cucina etnica ci saranno due ristoranti: l’argentino Aires Criollos e il fusion latinoamericano Ta Bonito, oltre ad una variegata offerta di degustazioni e cocktail bar. Per chi ama il ballo ci saranno tre luoghi dove scatenarsi: Piazza Tropical, Piazza Latino Caliente e Piazza Urban che ospiteranno, oltre alle danze, eventi e serate a tema.

Annunci

In aggiunta ricordiamo solo alcuni tra i tanti appuntamenti imperdibili: Carnevalando (una celebrazione in costume), Piňata Time (dedicato ai bambini) e le domeniche di Family Day (con gli animali – Alpaca e porcellini d’India – protagonisti).

Musica, spettacoli, serate a tema e concerti live

I DJ ufficiali della el Milano Latin Festival saranno Dj Dee e Dj Willy El Coyote. Ma tantissimi saranno gli artisti, almeno quanti i generi musicali latinoamericani – bachata, salsa, merengue, rock, pop e urban – che si esibiranno sull’enorme palco della Live Arena. Non mancherà anche la musica romantica. Calendario degli eventi e modalità di accesso disponibili sul sito www.milanolatinfestival.it ; ingressi, con o senza i biglietti dei concerti, acquistabili sulla piattaforma Ticketone.

Come raggiungere il Milano Latin Festival al Milano Innovation District (ex Area Expo):

 in metropolitana, fermata Rho Fiera;

 in treno e passante fermata Rho Fiera;

 in auto, parcheggio in via Belgiojoso 28, Cargo 15 (Roserio, MI), costo 5 euro.

Dalla fermata della metropolitana / dal treno / dal parcheggio una navetta effettuerà un servizio permanente per trasportare i visitatori all’ingresso del Milano Latin Festival.