Ossona, incidente sul lavoro. Operaio cade da una scala in un impianto di via Fratelli Cervi: trasportato al Fornaroli in codice verde

L’incidente sul lavoro è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 5 maggio, in un impianto produttivo di via Fratelli Cervi 41, dove c’è la fabbrica di dolci della Solo Italia, a Ossona, in provincia di Milano. Un uomo di 54 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da una scala mentre si trovava all’interno della struttura.

Soccorsi sul posto alle 17:31

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 17:31. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Bianca di Magenta e l’automedica dell’AAT di Milano. I carabinieri della compagnia di Abbiategrasso sono intervenuti per i rilievi e per verificare le condizioni di sicurezza del luogo di lavoro. Il ferito, un operaio di 54 anni, è stato preso in carico dai sanitari in condizioni fortunatamente non gravi. È stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta, dove è arrivato alle 18:22 per accertamenti.

Accertamenti in corso sulle dinamiche dell’incidente sul lavoro

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l’uomo sarebbe caduto da una scala mentre era impegnato in alcune operazioni lavorative all’interno dell’impianto. Non risultano altri coinvolti. Saranno le forze dell’ordine a chiarire l’esatta dinamica dell’episodio e a verificare l’eventuale presenza di responsabilità. Il dramma degli incidenti sul lavoro, che stanno diventando davvero troppi, impone che l’attenzione alle regole della sicurezza sia massima.

