Carpiano, incidente sul lavoro. 60enne muore investito da una motrice nel piazzale della ditta

Un altro incidente mortale sul lavoro, questa volta a Carpiano, in provincia di Milano. È successo durante la notte, all’interno del piazzale di una ditta in via Aldo Moro, dove un uomo di 60 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un mezzo pesante. La vittima era un autotrasportatore italiano che aveva appena concluso le operazioni di scarico merci.

Camminava nel piazzale, travolto da una motrice

Secondo la prima ricostruzione, il 60enne, dipendente dell’azienda con mansione di trasporto merci, aveva appena terminato di scaricare il carico. Mentre si stava allontanando a piedi nel piazzale, è stato investito da una motrice in manovra. A guidarla, un altro dipendente della stessa ditta, un uomo italiano di 62 anni. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al collega: la vittima è morta sul colpo.

Anche l’autista in ospedale

Il 61enne alla guida del mezzo è rimasto profondamente scosso dall’accaduto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Pieve Emanuele, che lo ha accompagnato in codice verde all’ospedale di Melegnano.

Indagini affidate all’ATS

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Melegnano e i tecnici dell’ATS per gli accertamenti del caso. La dinamica è ancora in fase di verifica, ma dai primi riscontri sembra trattarsi di un tragico incidente avvenuto durante le normali attività lavorative notturne. Gli accertamenti proseguiranno per chiarire le eventuali responsabilità e verificare se tutte le misure di sicurezza siano state rispettate.

Un’altra morte sul lavoro, ancora in Lombardia

La tragedia di Carpiano si aggiunge alla lunga lista di incidenti mortali che continuano a colpire il mondo del lavoro, in particolare nel settore della logistica e del trasporto. In Lombardia, dove il traffico merci è intenso e il lavoro notturno molto frequente, si conferma una situazione ad alto rischio per molti lavoratori. La procura potrebbe aprire un fascicolo per omicidio colposo, come da prassi, ma al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati.

