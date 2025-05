Ancora un altro incidente sul lavoro. Muore un 24enne del Kosovo in via Bassini

Letture: 2.572

Aveva solo 24 anni l’operaio che ha perso la vita questa mattina, intorno alle 9.30, nell’ennesimo incidente sul lavoro. Stava lavorando in un cantiere condominiale in via Edoardo Bassini 39, zona Città Studi, a Milano. Il ragazzo, di origini kosovare, è precipitato dal terzo piano di un edificio in ristrutturazione. I soccorsi sono arrivati subito, ma per lui non c’era già più nulla da fare.

La dinamica: una caduta da dieci metri

Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare ufficialmente, il giovane avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava su un’impalcatura. Era dipendente di una ditta del bresciano e stava eseguendo alcuni interventi sulla facciata dell’edificio. La caduta è avvenuta da un’altezza di circa dieci metri. Con lui c’era un collega, rimasto illeso ma sotto choc.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di piazzale Cuoco, insieme agli operatori del 118, alla polizia locale, ai carabinieri e ai tecnici dell’Agenzia per la Tutela della Salute. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza l’area, rimuovendo alcune parti pericolanti della struttura e controllando l’impalcatura.

Accertamenti in corso su sicurezza e responsabilità

Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e per accertare eventuali responsabilità. Gli inquirenti stanno verificando le condizioni di sicurezza del cantiere, i dispositivi di protezione individuale utilizzati e il rispetto delle normative sul lavoro. Gli investigatori stanno ascoltando i testimoni e acquisendo la documentazione della ditta per ricostruire le fasi immediatamente precedenti alla caduta.

Ancora un incidente sul lavoro, ancora una tragedia

Una tragedia in più, questo incidente sul lavoro. Oggi poi sembra di scrivere un bollettino di guerra. Gli incidenti sono diventati davvero molti e ancora una volta si muore in un cantiere durante un turno di lavoro qualunque. La sua morte di questo ragazzo riporta al centro dell’attenzione il problema, ancora irrisolto, della sicurezza nei cantieri e delle morti bianche. Secondo i dati dell’INAIL, nel 2025 sono già decine i lavoratori che hanno perso la vita in circostanze simili.

