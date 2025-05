Arluno, zuffa all’Aragosta Allegra. 2 in ospedale

Letture: 1.944

Alla “Aragosta Allegra” di via Adua, ad Arluno, domenica sera l’atmosfera è diventata scoppiettante. Verso le 18:10 due clienti, seduti allo stesso tavolo, hanno trasformato un tranquillo aperitivo pre cena in un match improvvisato. A farne le spese sono stati proprio loro: un uomo di 36 anni e uno di 62, che dopo il parapiglia sono finiti entrambi in ospedale con ferite serie.

Dalla forchetta al pronto soccorso

Non è chiaro cosa abbia acceso la miccia – forse una battuta di troppo, un brindisi mal digerito o una vecchia ruggine o un chiarimento che non si è chiarito. I toni però si sono alzati e nel giro di pochi minuti, sono passati alle mani. Il ristorante, frequentato da famiglie e clienti abituali, e molto tranquillo, si è trasformato in un campo di battaglia: tavoli rovesciati, piatti in frantumi e altri clienti che, ormai, cercavano di guadagnare l’uscita.

Soccorsi e carabinieri in via Adua

A chiamare i soccorsi sono stati gli involontari testimoni. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Legnano e la polizia locale di Arluno. I I soccorritori dei Comitato Volontari di Arluno arrivati con un’ambulanza, hanno preso in carico i due contendenti, e dopo le prime medicazioni li hanno trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta. Per fortuna nessuno dei due è in pericolo di vita, ma le ferite riportate erano potenzialmente pericolose.

Resta da chiarire la dinamica esatta dell’episodio e le motivazioni, attualmente sconosciute. Gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza. Qualcuno dovrà infatti pagare i danni. Intanto, alla “Aragosta Allegra”, d’ora in poi a volare saranno solo i tappi di spumante.